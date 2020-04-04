Фитнес-модель Ана Чери устроила горячие танцы на камеру в образе главной героини из саги «Звездные войны»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

«Мое видео в образе принцессы Леи», - говорится в с общении.

Уточним, что на камеру Чери танцует в крохотном наряде без белья, демонстрируя внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Выглядит отпадно!», «Ана Чери, я люблю тебя», «Ты идеальная», «Улучшенная Лея. Просто отпадает челюсть», «невероятна», - пишут они.

До этого сообщалось, что американская фитнес модель и звезда Инстаграма Ана Чери устроила соблазнительную фотосесию для своей «пятой точки».

На своей странице в соцсетях Чери опубликовала видео, на котором видно только ее главную гордость, передает Politeka. Как выяснилось, модель решила прорекламировать лосины, поэтому на ролике видно только ее нижнюю часть. Она по очереди надевает разные лосины и крутится в них, чтобы можно было разглядеть, как они сидят.

Отметим, что поклонники обратили внимание не столько на рекламу лосин, сколько на аппетитные формы девушки. За 40 минут видео посмотрели почти 50 тысяч раз.

«Очень хорошенькая», «Огонь», «Ты из этого мира?! Безумно красивая», «Вау», - пишут пользователи сети.

Напомним, что фигуристая Ана Чери в ремнях и сетке выставила напоказ свою главную гордость: совсем стыд потеряла.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в прозрачном белье впечатлила пятой точкой: это настоящий кайф.

Также Politeka писала, что Ана Чери еле втиснула роскошные формы в тесный топ и соблазнила косичками: пикантное фото.