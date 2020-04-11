Модель показала все, чем ее наградила природа

Фитнес-модель Ана Чери показала роскошное тело в непристойном наряде, покрутившись в нем на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, модель позирует на камеру в крохотном наряде, который минимально прикрывает ее пышные формы. Девушка крутиться на камеру, показывая, чем ее наградила природа.

Уточним, что несмотря на то, что кадры были опубликованы не в Сторис, ее поклонники активно лайкали видео, хотя и не решились его комментировать.

Как сообщалось ранее, модель Ана Чери часто радует поклонников не только фото, на которых хвастается аппетитными формами, но и на которых показывает свои тренировки.

Звезда часто выставляет аппетитные формы в облегающих штанах, как и в этот раз.

На фото модель предстала в облегающих лосинах, ткань которых собрана гармошкой в самом интимном месте. Также на красотке - обтягивающий топ, который подчеркнул ее красивую грудь.

Девушка собрала маленький хвост из волнистых волос, выпустив несколько прядей у лица. Ана улыбалась и выглядела свежо, хотя на ее лице совсем не было макияжа.

Звезда позировала на кухне, на которой, казалось, совсем нет посуды, либо она расставлена по шкафам.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».