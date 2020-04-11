Фітнес-модель Ана Чері показала розкішне тіло в непристойному вбранні, покрутившись в ньому на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує на камеру в крихітному вбранні, який мінімально прикриває її пишні форми. Дівчина крутитися на камеру, показуючи, ніж її нагородила природа.

Уточнимо, що незважаючи на те, що кадри були опубліковані не в Сторіс, її шанувальники активно лайкали відео, хоча і не зважилися його коментувати.

Як повідомлялося раніше, модель Ана Чері часто радує шанувальників не тільки фото, на яких хвалиться апетитними формами, але і на яких показує свої тренування.

Зірка часто виставляє апетитні форми в облягаючих штанях, як і цього разу.

На фото модель з'явилася в облягаючих лосинах, тканина яких зібрана гармошкою в самому інтимному місці. Також на красуні - облягаючий топ, який підкреслив її красиву груди.

Дівчина зібрала маленький хвіст з хвилястого волосся, випустивши кілька пасом біля обличчя. Ана посміхалася і виглядала свіжо, хоча на її обличчі зовсім не було макіяжу.

Зірка позувала на кухні, на якій, здавалося, зовсім немає посуду, або вона розставлені по шафам.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».