Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала в сети кадры личного содержания

На снимках и видео модель красовалась со своим возлюбленным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Алены:

«С Твоим Днём Любимый @omovych 🥳Рядом с тобой каждый день приобретает смысл💕 Давайте поздравим @omovych С Днём Рождения в комментариях🎉А я решила загрузить сюда серию наших фоток, многие из них не постановочные и передают настоящие эмоции 😍Безумно люблю 😘Ты самый лучший 💋#happybirthday #loveyou

P.S. Какое фото вам понравилось больше всех?🙈», - подписала украинская знаменитость подборку своих фото и видео.

Среди кадров можно увидеть, как "приличные", так и много таких, которые этой категории не соответствуют. Например, парочка валялась на одном из кадров в постели, они были, разумеется, раздеты и мужчины душил Алену, а та закатывала глаза. Кроме того, Алена устроила просто парад откровенных нарядов - на снимках она была и без белья, и раздетая до пояса, и в прозрачных кружевах...

Поклонники поздравили обтатуированного мужчину украинской Кардашьян и пожелали ему разного: кто-то парню откровенно завидует, кого-то ошарашили его поцелуи и объятия в отношении Алены, кто-то отметил, что и он сам "какой-то странный" в плане внешности, мол, с лицом какие-то "моменты".

Ранее на опубликованном снимке Омович решила примерить на себя новый образ. В разделе Сториз девушка опубликовала снимок, на котором она позирует в ярко-красном обтягивающем костюме.

Расстегнутый верх наряда позволяет зрителям полюбоваться на пышную грудь модели, учитывая, что Алена предусмотрительно «забыла» надеть лифчик. Девушка полусидит на высоком стуле и держит в руках указку. При этом ее волосы собраны в высокую прическу с несколькими выбивающимися прядями.

«Художница», - подписала снимок Омович.

К сожалению, поклонники модели не смогли прокомментировать фото, ведь в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"

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