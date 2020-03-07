25-летняя киевская модель Алена Омович продолжает делиться с поклонниками фотографиями с отдыха в Доминикане

В этот раз девушка опубликовала снимок с пляжа, на котором позирует в черном бикини, передает Politeka.

Ткань бюстгальтера с трудом удерживает пышную грудь девушки, а на шее красуется тонкая серебряная цепочка.

Алена решила пококетничать и отвлечь внимание поклонников от своих прелестей темой о… глазах.

«Какой у вас цвет глаз? Пишите в ком👇🏻. У меня зелено-карий», – подписала снимок киевлянка.

Ранее мы рассказывали о том, что Омович, которую за бизнес-жилку и умение подчеркнуть свои достоинства прозвали украинской Кардашьян, не стыдиться показывать самые интимные места и принимать самые откровенные позы в погоне за лайками. Так, на одном из фото она рекламирует духи, представ полуголой в просвещающемся костюме ручной вязки, через который видна грудь девушки.

Мы также писали, что Алена Омович покрасовалась на ярком фоне теплого моря практически полностью раздетой. Девушка позировала перед фотографом без верха купальника. Модель разделась до трусиков и разместилась перед объективом так, что на переднем плане мужская рука держала парочку сочных черешен. Визуально ягоды прикрыли одну из самых пикантных частей тела девушки.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!".

Как сообщала Politeka, Алена Омович не утаила главного в крохотном бикини: "Осторожно, можно ослепнуть!".