Звезда сети Алена Омович нарвалась на жесткую критику из-за «искусственной» внешности

Алена Омович, которую сравнивают с известной американской блогершей и бизнесвуман Ким Кардашьян, показала очередные откровенные фото на странице своего магазина. Покупетели разнесли модель в пух и прах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу бренда Алены в Instagram.

На опубликованных фото украинская Кардашьян позирует не одна, а с другой моделью. Они примерили мини-платья в горошек и снялись для их рекламы. Так, на фото они не столько демонстрируют платья, сколько свое декольте, ноги и прочие прелести и интимные места, которые стоило бы прикрыть.

Пользователи сети сильно раскритиковали внешность Омович и то, как она снимается в рекламе одежде.

«На моделей противно смотреть...тьфу», «Неужели девушка в красном может нравиться, что с вами люди. И где там платье, там сплошной силикон. 2 он фото просто жесть. Это не человек, это монстр какой то😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱. Что она с собой сделала. . Кроме как в порно , больше нигде ей места нет. Слезы да и только», «Зашла к Аленке на страницу отмотала до 2015 года, какая красотка была! Маленькая аппетитная попка, маленькая грудь, никакого силикона,такая куколка шикарная! А сейчас... мутант...», «В чёрном платье в белый горошек ещё нормальная, а эта в красном я х знает сколько в ней силикона и вообще какая то нисуразная,что в области лица талии и ног. Не знаю, как вам но мне не нравится!», «Сиськи и пи**ки... в ассортименте!», «У вас не платья скандальные,а моделей нормальных выбирать надо,а не прости Господи», «Что это такое в красном?? Это транс??», – пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"

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