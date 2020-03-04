Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников снимками в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в красивом голубом платье с вырезом, элегантно задрав ногу и засветив лишнее – нижнее белье. Однако, как можно заметить, это ничуть не стесняет Омович – она заигрывает на камеру.

На другом кадре модель выгнулась в неприличной позе, демонстрируя всем свою «гордость Кардашьян». Но поскольку кадры были опубликованы в Сторис, поклонники звезды не смогли что-либо сказать.

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Красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Алена предстала в экстремально маленьком купальнике кремово-бежевого оттенка, который, в принципе, практически ничего не прикрывает. Непривычно видеть модель без макияжа. Со слегка растрепанными волосами красотка засняла себя в зеркале.

Девушка заговорила о похудении, раздавая советы направо и налево. В частности, в своем посте она прорекламировала методику, как за 72 часа скинуть 4-5 килограмма. По ее словам, ей такой способ помог избавиться от предательски возникшего лишнего веса в результате недавнего отдыха "ол-инклюзив" в Доминикане.

"Самое главное, во время диеты я питалась полноценным рационом. Завтрак, обед и ужин, перекусы и вкуснейшие смузи💔 За вас расписано все меню диеты. Если нужно резко скинуть - это идеальный вариант, не нужно сидеть на воде и глотать таблетки для похудения! Я против этого 😒", - написала Алена в соцсети.

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