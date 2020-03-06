Звезда сети Алена Омович, похоже, и дня своей жизни не проживает без того, чтобы не запостить пару тройку откровенных кадров

Яркое тому подтверждение - новые фото, где украинка, которую сравнивают в известной Ким Кардашьян покрасовалась без белья и в пикантной позе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Алены.

Так в своих сториз модель решила показать светлый костюмчик, точнее, как прекрасно он сидит на ее безупречной фигуре. На кадрах не четко видно, но у поклонников звезды появилось подозрение, что Алена расставила ноги на камеру в нем и забыла надеть белье. Во всяком случае топ артистки точно просвечивал.

Кроме того Омович покрасовалась в легком платьице в горошек - знойная красотка-артистка забилась в уголок и пронзительно смотрела в объектив, свои стройные ноги при этом Алена поджала и также немного расставила.

Как сообщалось ранее, звезда Инстаграма Алена Омович отправилась на отдых за границу и забросала сеть откровенными фото с пляжа.

В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель из Горловки Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге.

За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.



Инста-дива много путешествует по различным заграничным курортам. На этот красотку занесло в Доминикану.

На новых снимках Омович примерила хищный наряд. Она позирует на фоне красивейшего морского пейзажа в разных соблазнительных позах.

Пикантные кадры будоражат фантазию и пленяют откровенностью. Модель покрутилась перед камерой, дабы дать возможность фанатам разглядеть все ее сочные места и насладиться открывшимся видом.

Напомним, что Деми Роуз не смогла скрыть достоинства малюсеньким топом: "Солнечные поцелуи".

Ранее Politeka сообщала, что Деми Роуз без белья показала, чем ее наградила природа: «На это можно смотреть вечно».

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян показала, чем соблазняет мужчин: "Никто не устоит перед такой".