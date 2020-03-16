Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала в мережі кадри особистого змісту

На знімках і відео модель красувалася зі своїм коханим. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олени:

«З Твоїм Днем Коханий @omovych 🥳Поруч з тобою кожен день набуває сенсу💕 Давайте привітаємо @omovych З Днем Народження в коментарях🎉А я вирішила завантажити сюди серію наших фоток, багато з них не постановочні і передають справжні емоції 😍Шалено люблю 😘Ти найкращий 💋#happybirthday #loveyou

P. S. Яке фото вам сподобалося найбільше?🙈», - підписала українська знаменитість добірку своїх фото і відео.

Серед кадрів можна побачити, як "пристойні", так і багато таких, які цій категорії не відповідають. Наприклад, парочка валялася на одному з кадрів в ліжку, вони були, зрозуміло, роздягнені і чоловіки душив Олену, а та закатувала очі. Крім того, Олена влаштувала просто парад відвертих нарядів - на знімках вона була без білизни, і роздягнена до пояса, і в прозорих мереживах...

Шанувальники привітали обтатуйованого чоловіка української Кардашьян та побажали йому різного: хтось хлопцеві відверто заздрить, когось приголомшили його поцілунки і обійми щодо Олени, хтось зауважив, що і він сам "якийсь дивний" в плані зовнішності, мовляв, з обличчям якісь "моменти".

Раніше на опублікованому знімку Омович вирішила приміряти на себе новий образ. У розділі Сторіз дівчина опублікувала знімок, на якому вона позує в яскраво-червоному обтягуючому костюмі.

Розстебнутий верх наряду дозволяє глядачам помилуватися на пишні груди моделі, враховуючи, що Олена завбачливо «забула» надіти ліфчик. Дівчина напівсидить на високому стільці і тримає в руках указку. При цьому її волосся зібране у високу зачіску з кількома вільними пасмами.

«Художниця», - підписала знімок Омович.

На жаль, шанувальники моделі не змогли прокоментувати фото, адже в розділі Сторіз відсутня така можливість.

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