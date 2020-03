View this post on Instagram

Как же важно здоровье! Как же страшно когда в какие-то моменты ты не можешь управлять своим голосом- сопливишь и чихаешь😰🤧 Ну, ничего - я вычухаюсь! Спасибо Пермь❤️ Тур продолжается 14.03 #Екатеринбург 15.03 #Миасс 16.03 #Челябинск #бледанс #гастроли #любовьпоитальянски #спектакль #тур