Известная российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс пожаловалась на новом видео в Инстаграм

На кадрах Эвелина позирует в коротком топе и юбке или чем-то подобном. Волосы Бледанс решила оставить распущенными, а образ дополнила большой короной. В ролике она жалуется на состояние здоровья и то, что нужно это скрывать на сцене. Можно заметить, что у актрисы отклеилась часть брови. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как же важно здоровье! Как же страшно когда в какие-то моменты ты не можешь управлять своим голосом- сопливишь и чихаешь, Ну, ничего - я вычухаюсь! Спасибо Пермь. Тур продолжается", - написала Эвелина.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Да, ресница отклеилась.....", "Блин ты как корова извини пж ну слишком накрасилась", "заразил Вас кто-то ,выздоравливайте", "Выздоравливайте!", "Эвелиночка, поправляйтесь скорее", "Эвелина,,,,, попроси чтоб кто КУРИНЫЙ БУЛЬОН приготовил дл вас, сразу хворь отцепится !!!!!!", "Эвочка, поправляйтесь", "Эвелина, вы украшение в моей ленте новостей. Вы разносторонняя, интересная и просто умница-красавица. После турв обязательно отдохните".

Ранее мы сообщали, что известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс показала забавный ролик в Инстаграм.

На кадрах Эвелина и другие звезды российского шоу-бизнеса решили устроить соревнования, кто надует первым резиновую перчатку. Конечно, лучше всего это удалось Бледанс. В конце ролика она у нее взорвалась на лице. Все женщины сидели на коленях на ковре. На фоне можно увидеть диван.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев.

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