Відома російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс поскаржилася на новому відео в Instagram

На кадрах Евеліна позує в короткому топі і спідниці або чомусь подібному. Волосся Бледанс вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила великою короною. У ролику вона скаржиться на стан здоров'я і те, що треба це приховувати на сцені. Можна помітити, що у актриси відклеїлася частина брови. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як же важливо для здоров'я! Як же страшно коли в якісь моменти ти не можеш керувати своїм голосом - сопливишь і чхаєш, Ну, нічого - я вычухаюсь! Спасибі Перм. Тур триває", - написала Евеліна.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Так, вія відклеїлася.....", "Блін ти як корова вибач пж ну дуже нафарбувалася", "заразив Вас хтось хвороби ,видужуй", "Выздоравливайте!", "Эвелиночка, поправляти швидше", "Евеліна,,,,, попроси щоб хто КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН приготував для вас, відразу хвороба відчепиться !!!!!!", "Эвочка, поправляти", "Евеліна, ви прикраса у моїй стрічці новин. Ви різнобічна, цікава і просто розумниця-красуня. Після турв обов'язково відпочиньте".

Раніше ми повідомляли, що відома російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс показала забавний ролик в Instagram.

На кадрах Евеліна та інші зірки російського шоу-бізнесу вирішили влаштувати змагання, хто надує першим гумову рукавичку. Звичайно, найкраще це вдалося Бледанс. В кінці ролика вона у неї вибухнула на обличчі. Всі жінки сиділи на колінах на килимі. На тлі можна побачити диван.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, грайлива Бледанс без сорому показала свою головну красу у величезному декольте

А ще Politeka писала, що пишногруда Бледанс в латексі і панчохах схопилася за батіг

Також Politeka повідомляла, що 50-річна Бльоданс похвалилася пружним тілом в нижній білизні



