Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в Инстаграм опубликовала новое видео

На кадрах Эвелина позирует в платье с открытыми плечами. Образ она дополнила интересным ожерельем, а также короной. На руках можно заметить также украшения. Волосы были распущены у актрисы. На фоне ничего не было видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"8-е марта- наш день! Творим, что хотим! У каждого оно своё. Я полдня нежусь в красивом отеле Санкт Петербурга и еду в Великий Новгород не только сыграть спектакль, но и встретиться с солнечными семьями. В телефоне уже пару сотен открыток. А как вы планируете провести этот день?", - написала Бледанс.

Ранее мы сообщали, что пышногрудая Бледанс в латексе и чулках схватилась за плетку.

Кроме того, даже самые смелые ее фолловеры не ожидали от российской звезды ТВ и сети такого откровенной и провокационной выходки.

Артистка решила своеобразно напомнить мужчинам, что скоро 8 Марта и чтобы те не забыли поздравить своих дам с праздником. Бледанс предстала перед камерой в латексном темном костюме "для взрослых". На знаменитости были коротенькие шорты, ошейник с шипами, какой-то кокошник, чулки в сеточку и корсет из которого буквально вываливалась пышная грудь артистки. Эвелина всячески извивалась на камеру, размахивала плеткой и томным голосом приговаривала.

Сообщалось, что известная российская актриса Эвелина Бледанс сверкнула роскошным телом просто на камеру.

Так, женщина едет на заднем сиденье автомобиля и ест фастфуд. При этом она признается, что «соскучилась за вредной едой». Как можно заметить, Бледанс позирует в откровенной майке, поверх которой накинута кофта.

А на другой фотографии Бледанс позирует все в том же автомобиле, но уже в позиции лежа, элегантно показывая, чем ее наградила природа. Она обращается к подписчикам и рассказывает, где и когда будет выступать.

Напомним, 50-летняя Бледанс похвасталась упругим телом в нижнем белье

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