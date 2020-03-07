Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала довольно откровенное фото

Артистка предстала в красивом нижнем белье, кроме которого на ней ничего не было, передает Politeka.net.

Звезда надела атласный лифчик с кружевными в ставками, который подчеркнул ее идеальные прелести, а также трусики такого же цвета.

Тонкое кружево придвало обрузу еще больше пикантности. Стоит обратить внимание и на шикарное тело 50-летней артистки. Упругий пресс, стройная талия, ровные ножки - в этом фото сочетается все самое идеальное.

Эвелина держала в руках красное яблочко и смотрела вперед. На веках звезды заметны светлые тени, а на губах - розовый блеск.

Бледанс распустила ровные волосы, уложив их вперед.

В целом актриса выглядела не только соблазнительно, но и загадочно.

В посте российская знаменитость рассказала, что на 8 Марта женщины любят получать в подарок красивое белье, ведь от этого получает наслаждение не только женский пол, но и мужской.

За три часа пост собрал около 7000 лайков и много комментариев.

"А голышом обязательно", "Вы наверное в баню собрались", "Босходи!😳 Какая красивая Вы, Эвелина😘🌹🌹", "Фигурка как у 20 летней девочки)) Эвачка ты огонь у меня!", "Красота! И белье и модель.)", "Ну красотка 👍🏻", "М да а а ааа... обожаю ночнушки и прочие женские безделушки....", "Вы прекрасна Эвелина 😍и очень очень добрая, восхищаюсь вашей человечностью)", "Эвелина классно выглядишь😍🔥 С наступающим 8марта💐", "Вы ооооочень красивая женщина. Но возраст берет своё.. Смеритесь... И вон фотошооп", "Мама очень важно чувствовать себя желанными. Особенно если у мам не один малыш, а минимум парочка, как у меня! Побежала намекать мужу)))💪✨🦄", - написали пользователи сети.

Напомним, Эвелина Бледанс в своих сториз в Instagram спросила у фолловеров, оставлять ли ей новое платье, которое сейчас на ней - якобы звезда открыла новую коробку с вещами и все не может определиться.

На Бледанс был цветастый, вероятно, шелковый сарафанчик на тонких бретелях. Но самое интересное, что звезда выпячивала в объектив свою грудь.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.