Эвелина Бледанс - большая любительница эпатировать публику и в предпраздничный день фигуристая дама превзошла, кажется, сама себя в умении привлекать внимание фанов

Кроме того, даже самые смелые ее фолловеры не ожидали от российской звезды ТВ и сети такого откровенной и провокационной выходки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Эвелины.

Артистка решила своеобразно напомнить мужчинам, что скоро 8 Марта и чтобы те не забыли поздравить своих дам с праздником. Бледанс предстала перед камерой в латексном темном костюме "для взрослых". На знаменитости были коротенькие шорты, ошейник с шипами, какой-то кокошник, чулки в сеточку и корсет из которого буквально вываливалась пышная грудь артистки. Эвелина всячески извивалась на камеру, размахивала плеткой и томным голосом приговаривала:

"Скоро 8 Марта, поздравь свою..."

Подписчики звезды пишут разное в комментариях в связи с увиденным:

"Ужас"

"Да, продолжай!))"

"Жги, бабенка"

"Огонь!!!"

Напомним также, Эвелина Бледанс в своих сториз в Instagram спросила у фолловеров, оставлять ли ей новое платье, которое сейчас на ней - якобы звезда открыла новую коробку с вещами и все не может определиться.

На Бледанс был цветастый, вероятно, шелковый сарафанчик на тонких бретелях. Но самое интересное, что звезда выпячивала в объектив свою грудь.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках: "Ого-го, Эвелина!".

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры: «Предел мечтаний».