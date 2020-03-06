Известная российская актриса Эвелина Бледанс решила сверкнуть перед подписчиками роскошным телом в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В праздник 8 марта женское белье - самый приятный подарок для нас, девочек.🌸🌸🌸 Хорошо то, что он доставит удовольствие не только вам, но и вашему мужчине», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети отреагировали на формы женщины бурными комментариями, о чем говорит происходящее под постом.

«Богиня! И фигура огонь»,» Красотка»,» Да на вас хоть панталоны фирмы Большевичка натяни, все равно красотка», «супер красотка», «Очень хорошенькая, мне кажется здесь и обсуждать нечего», «Фигура супер! Почему-то сразу вспоминается фраза:А у вас нет такого халатика, только с перламутровыми пуговицами?», - пишут они.

Ранее мы писали, что актриса и телеведущая - соблазнительная "медсестра" из "Маски-шоу", кажется не стареет. Звезда, которая уже давно живет и работает в РФ, похвасталась удивительной подтянутой фигурой на камеру посреди собственной кухни.

Так, помимо прочего, артистка в своих сториз в Instagram спросила у фолловеров, оставлять ли ей новое платье, которое сейчас на ней - якобы звезда открыла новую коробку с вещами и все не может определиться. На Бледанс был цветастый, вероятно, шелковый сарафанчик на тонких бретелях. Но самое интересное, что звезда сети и ТБ, позируя на камеру в нем буквально выпячивала в объектив свою грудь, анатомические особенности строения которой или же сделанные уже хирургами, бувально торчали под платьицем.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.