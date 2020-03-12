Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников с тренировки в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Доброе утро, друзья!! Ты собираешься сегодня тренироваться?? Если вам нужна небольшая мотивация, просто подумайте об этом таким образом.. Я добираюсь до тренировки сегодня, я достаточно здорова, чтобы тренироваться сегодня, сегодня еще один день, чтобы измениться к лучшему 🙌 🏼 я так благодарна…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ана Чери делает упражнения на спину и плечи. Как можно заметить, звезда тренируется в облегающих лосинах и топе. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Бомбезная», «идеальное тело», «настоящая прелесть», «вот это роскошные формы», «прекрасная Чери – почаще бы так», - пишут они.

До этого мы писали, что Ана Чери порадовала своих фанов в сети - красавица позировала в откровенном наряде

Лучезарная улыбка, платьице покороче и декольте поглубже - секрет популярности Аны в сети прост.

Так Черри в своей новой публикации в Инста показала, как отдыхает. Фигуристая красотка позировала в светлом платье с желтоватым принтом, босиком и стоя на лестнице.

Популярная модель день тому назад показывала в своих сториз и вовсе голые фото, в новой же публикации красавица-артистка была скромнее и показала себя лишь в откровенном мини.

Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.