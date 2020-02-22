Американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд заворожила формами в откровенном наряде
Модель часто публикует снимки в откровенных образах, пишет Politeka.net. Кажется звезда Инстаграм никогда не одевает что-то простое, где не выпячивает свои формы.
В частности, недавно Эбигейл Рэтчфорд позировала в джинсовом коротком топе, который едва удерживал ее грудь. Наряд опустилася настолько, что прелести Эби, можно, сказать почти не прикрыты и будто достоинство вывалится.
Топ подчеркнул тонкую талию и слегка оголил упругий животик.
Также ее талию выделили обтягивающие джинсы с высокой посадкой.
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Эбигейл закинула длинные волосы набок и посмотрела в сторону. Большие зеленые глаза, пухлые губы, пышные ресницы ни одной морщинки - лицо знаменитости выглядит замечательно.
Модель положила руки на нечно белое и смогла продемонстрировать свой светлый маникюр.
За девять часов пост звезды собрал более 88 тысяч лайков и много комментариев.
Большинство пользователей сети обратили внимание на откровенный джинсовый костюм, который, по их мнению, очень идет знаменитости. Эби называли великолепной и очень красивой.
Напомним, Эбигейл Рэтчфорд лежала на лепестках роз. Она надела черный боди с приспущенными плечами.
Белье выгодно подчеркнуло фигуру девушки и ее пышную грудь. Волосы Эбигейл уложены красивыми локонами. На ногах у нее босоножки.
«Сеньоритааа», - подписала звезда соблазнительный снимок.
Ранее сообщалось, что Эби находилась посреди лепестков роз. Модель подняла руку, и немного подняла бедро, продемонстрировав свои изгибы. Девушка вытянула одну ножку, одетую в босоножек на шпильке, а вторую - занинула под нее.
Рэтчфорд предстала в прозрачном розовом наряде. Оголенная грудь звезды была видна невооруженным взглядом.
Напомним также, что Эби Рэтчфорд предстала на стуле в розово-голубом боди и туфлях на высоком каблуке нюдового оттенка. Модель не смотрит в камеру, взор ее устремлен вниз, а губы слегка приоткрыты.
Таким образом, жгучая брюнетка без стеснения продемонстрировала свои длинные стройные ноги.
Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.