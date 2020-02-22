Модель каждый день старается удивить

Американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд заворожила формами в откровенном наряде

Модель часто публикует снимки в откровенных образах, пишет Politeka.net. Кажется звезда Инстаграм никогда не одевает что-то простое, где не выпячивает свои формы.

В частности, недавно Эбигейл Рэтчфорд позировала в джинсовом коротком топе, который едва удерживал ее грудь. Наряд опустилася настолько, что прелести Эби, можно, сказать почти не прикрыты и будто достоинство вывалится.

Топ подчеркнул тонкую талию и слегка оголил упругий животик.

Также ее талию выделили обтягивающие джинсы с высокой посадкой.

Эбигейл закинула длинные волосы набок и посмотрела в сторону. Большие зеленые глаза, пухлые губы, пышные ресницы ни одной морщинки - лицо знаменитости выглядит замечательно.

Модель положила руки на нечно белое и смогла продемонстрировать свой светлый маникюр.

За девять часов пост звезды собрал более 88 тысяч лайков и много комментариев.

Большинство пользователей сети обратили внимание на откровенный джинсовый костюм, который, по их мнению, очень идет знаменитости. Эби называли великолепной и очень красивой.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд лежала на лепестках роз. Она надела черный боди с приспущенными плечами.

Белье выгодно подчеркнуло фигуру девушки и ее пышную грудь. Волосы Эбигейл уложены красивыми локонами. На ногах у нее босоножки.

«Сеньоритааа», - подписала звезда соблазнительный снимок.

Ранее сообщалось, что Эби находилась посреди лепестков роз. Модель подняла руку, и немного подняла бедро, продемонстрировав свои изгибы. Девушка вытянула одну ножку, одетую в босоножек на шпильке, а вторую - занинула под нее.

Рэтчфорд предстала в прозрачном розовом наряде. Оголенная грудь звезды была видна невооруженным взглядом.

Напомним также, что Эби Рэтчфорд предстала на стуле в розово-голубом боди и туфлях на высоком каблуке нюдового оттенка. Модель не смотрит в камеру, взор ее устремлен вниз, а губы слегка приоткрыты.

Таким образом, жгучая брюнетка без стеснения продемонстрировала свои длинные стройные ноги.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.