Фитнес-модель Ана Чери покрасовалась перед камерами в летнем соблазнительном "прикиде"

Известная фигуристая красавица-артистка позировала в кокетливом платьице с глубоким декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Аны.

Стройная знаменость пожелала всем хорошего четверга, представ перед камерами на, вероятно, качеле, в светлом корсетном мини-платье в мелкий цветочек красного цвета и со шнуровками внизу.

На снимке Ана улыбалась и держалась за канаты конструкции, легкий образ не был утяжелен массивными украшениями иили ярким макияжем - Чери выглядела свежо и привлекательно. Поклонники под постом пышногрудой красавицы написали не мало приятностей-комментариев в адрес звезды сети:

"Вау"

"До чего же прекрасна"

"Летняя"

"Загляденье"

Ранее мы писали, что знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании. Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

На этот раз она вновь вернулась к своим любимым фото в купальниках.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала вместе с известным мастером по бровям Джесси Сьеррой.

На видео обе девушки – в пляжных нарядах. Ана Чери – в белом с рисунком бикини, которое практически не скрывает все самые соблазнительные части тела, а Джесси – в топе телесного цвета и черных трусиках, а на талии – черный платок из прозрачной ткани.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.