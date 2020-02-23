Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд показала роскошное тело без одежды

Фотографии с откровенной фотосессии девушка опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимках Эби позирует практически полностью обнаженной. Из одежды на ней надеты лишь колготки-сеточка. Свои пышные формы звезда Инстаграма прикрывает одной рукой. Правда, ей это мало удается.

Снимки с фотосессии появились у модели в сториз, поэтому поклонники не смогли оставить ей комментарии. Добавим, что откровенный образ Эбигейл традиционно дополнила ярким макияжем. На одном из снимком она выставила вперед свои пухлые губы.

Ранее мы писали, что Рэтчфорд опубликовала снимок из бассейна. На нем она позирует в одном купальнике, элегантно приспустив бретели и задрав ногу. Образ девушка дополнила красивыми серьгами и браслетами. Девушка заплела волосы, что делает ее образ очень женственным и соблазнительным.

Также недавно Эбигейл опубликовала зажигательный снимок, где она предстала в смелом образе. Девушка надела розово-голубое боди и туфли на высоком каблуке. Модель села на стул, задрав ноги.

Эбигейл Рэтчфорд 28 лет. До того, как стать моделью, ей пришлось долгое время работать в других сферах. Эби родилась и выросла в США. Известность к ней пришла благодаря Инстаграм. Сегодня на девушку подписано более 9 миллионов человек. Чаще всего модель рекламирует нижнее белье и купальники. Эбигейл является одной из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в США.

Козырь американской модели – откровенность ее фотографий, иногда переходящая все рамки приличия. Но поклонникам нравится, поэтому рекламные контракты просто «бегут» в руки молодой звезды. Добавим, что Эбигейл практически ежедневно старается баловать поклонников порцией легкой эротики.

Напомним, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик: "сейчас вывалится".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Эби Рэтчфорд разделась и заставила мужчин краснеть: такие размеры ничем не скрыть.

Также Politeka писала, что знойная Эбигейл Рэтчфорд показала пышные формы в кружевном белье: "Ух, чистая страсть!".