Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд показала роскошное тело без одежды
Фотографии с откровенной фотосессии девушка опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимках Эби позирует практически полностью обнаженной. Из одежды на ней надеты лишь колготки-сеточка. Свои пышные формы звезда Инстаграма прикрывает одной рукой. Правда, ей это мало удается.
Снимки с фотосессии появились у модели в сториз, поэтому поклонники не смогли оставить ей комментарии. Добавим, что откровенный образ Эбигейл традиционно дополнила ярким макияжем. На одном из снимком она выставила вперед свои пухлые губы.
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Ранее мы писали, что Рэтчфорд опубликовала снимок из бассейна. На нем она позирует в одном купальнике, элегантно приспустив бретели и задрав ногу. Образ девушка дополнила красивыми серьгами и браслетами. Девушка заплела волосы, что делает ее образ очень женственным и соблазнительным.
Также недавно Эбигейл опубликовала зажигательный снимок, где она предстала в смелом образе. Девушка надела розово-голубое боди и туфли на высоком каблуке. Модель села на стул, задрав ноги.
Эбигейл Рэтчфорд 28 лет. До того, как стать моделью, ей пришлось долгое время работать в других сферах. Эби родилась и выросла в США. Известность к ней пришла благодаря Инстаграм. Сегодня на девушку подписано более 9 миллионов человек. Чаще всего модель рекламирует нижнее белье и купальники. Эбигейл является одной из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в США.
Козырь американской модели – откровенность ее фотографий, иногда переходящая все рамки приличия. Но поклонникам нравится, поэтому рекламные контракты просто «бегут» в руки молодой звезды. Добавим, что Эбигейл практически ежедневно старается баловать поклонников порцией легкой эротики.
Напомним, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик: "сейчас вывалится".
Как сообщала Politeka, пышногрудая Эби Рэтчфорд разделась и заставила мужчин краснеть: такие размеры ничем не скрыть.
Также Politeka писала, что знойная Эбигейл Рэтчфорд показала пышные формы в кружевном белье: "Ух, чистая страсть!".