Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників з тренування в облягаючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Доброго ранку, друзі! Ти збираєшся сьогодні тренуватися?? Якщо вам потрібна невелика мотивація, просто подумайте про це таким чином.. Я добираюся до тренування сьогодні, я досить здорова, щоб тренуватися сьогодні, сьогодні ще один день, щоб змінитися на краще 🙌 🏼 я так вдячна…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Ана Чері робить вправи на спину і плечі. Як можна помітити, зірка тренується в облягаючих лосинах і топі. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Бомбезний», «ідеальне тіло», «справжня краса», «ось це розкішні форми», «прекрасна Чері – частіше б так», - пишуть вони.

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Промениста посмішка, платтячко коротшу і декольте глибше - секрет популярності Ани в мережі простий.

Так Черрі у своїй новій публікації у Інста показала, як відпочиває. Фігуриста красуня позувала у світлій сукні з жовтуватим принтом, босоніж і стоячи на сходах.

Популярна модель день тому показувала своїх сториз і зовсім голі фото, в новій публікації красуня-артистка була скромніше і показала себе лише у відвертому міні.

Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.

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