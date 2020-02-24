Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в своем номере в коротком топе, который едва удерживает ее роскошные формы. Сама девушка заигрывает на камеру, закинув руки за голову и показав, за что ее полюбили мужчины.

Дополняет образ Рэтчфорд броский макияж. Однако ее поклонники остались безмолвны – снимками модель поделилась в Сторис.

До этого мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд заворожила формами в откровенном наряде .

Модель часто публикует снимки в откровенных образах. Кажется звезда Инстаграм никогда не одевает что-то простое, где не выпячивает свои формы.

В частности, недавно Эбигейл Рэтчфорд позировала в джинсовом коротком топе, который едва удерживал ее грудь. Наряд опустилася настолько, что прелести Эби, можно, сказать почти не прикрыты и будто достоинство вывалится.

Топ подчеркнул тонкую талию и слегка оголил упругий животик.

Также ее талию выделили обтягивающие джинсы с высокой посадкой.

Эбигейл закинула длинные волосы набок и посмотрела в сторону. Большие зеленые глаза, пухлые губы, пышные ресницы ни одной морщинки - лицо знаменитости выглядит замечательно.

Модель положила руки на нечно белое и смогла продемонстрировать свой светлый маникюр.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.