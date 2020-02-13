Популярная российская певица и телеведущая Анна Семенович поразила откровенными кадрами со съемок нового клипа

Короткое черно-белое видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . На видео Анна позирует на камеру, изображая томный взгляд. Видно, что она раздета, так как в кадр попадает край ее декольте.

«Наснимали вчера красоты с Митей Фоминым на нашу песню <Дети Земли>, как вам наш дуэт? Мы с Митей готовимся к туру в Казахстане, готовим много сюрпризов для гостей наших концертов и конечно очень ждем встречи», - написала артистка.

Поклонники артистки стали хвалить звезду за прекрасный образ. Видео за четыре часа посмотрели почти 52 тысячи раз.

«Анечка, ты как всегда выглядишь просто супер. Прям с ума схожу когда тебя вижу. Просто красотка и бомба. Оставайся всегда такой молодой и красивой», «Вы прекрасна. Успехов вам в творчестве. Вы настоящая и жизнерадостная, таких мало», «Вы талантливая, позитивная красавица», «Так и не дождался, что камера плавно спуститься чуть чуть», - пишут фолловеры.

Но нашлись и те, кто раскритиковал внешность звезды, а также ее манеру позировать на камеру.

«Кривляние не для 40 летней бабы», «Уже не та постарела заметно», «Замуж надо этой бедняжке выходить», - пишут недоброжелатели.

Ранее мы писали, что Анна Семенович запостила фотографии с ванны. Певица позировала в ванной, элегантно заигрывая с камерой. Правда, поклонники остались без возможности прокомментировать выходку звезды, потому что фото она опубликовала в сториз.

Также недавно Семенович предстала в необычном французском образе. Девушка обула босоножки под шикарное платье в горошек и шляпку. Декольте звезды оказалось очень большим.

Напомним, что необъятная Семенович выставила напоказ свое богатство: "Бомбическая прелесть".

Politeka сообщала, что Семенович понежилась на диване и засветила самые сочные места: "Вот это габариты!".

Также Politeka писала, что Анна Семенович взбудоражила хищным образом и расставила ноги на камеру: настоящая дикая кошка.