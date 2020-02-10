Известная российская певица Анна Семенович рассказала, как отдыхает после концертов

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

Анна Семенович опубликовала свежее фото, на котором певица изображена во время отдыха на диване. Девушка нежится на мягкой светлой мебели в наполненной светом комнате и игриво прислоняет руку к открытому рту.

Нельзя не отметить, что на светлом фоне девушка выглядит загорелой и отдохнувшей. Во всей красе предстала и ее пышная грудь, которую девушка открыла откровенным декольте.

Семенович при этом написала к фото большой пост, в котором рассказала, как предпочитает отдыхать после концертов. Она поделилась, что пережила очень насыщенные выходные.

"Сегодня у меня заслуженный выходной. Я так люблю медленное утро своего выходного дня , когда не надо никуда бежать, а можно долго пить кофе и смотреть в окно планируя рабочую неделю. Вечером пойду в кино с братом и может куплю себе что-то новенькое , например туфли", - рассказала Анна.

Также она поведала, что продолжает так называемый "Марафон стройности". Имея в виду похудение.

"Марафон стройности я продолжаю, так как результат замедлился из-за моего пальца , который прооперировали неделю назад и доктор пока запретил спорт и прописал комфорт для пальца ", - написала Анна.

Естественно, что фанаты певицы не могли обойти красивое фото Анны и оставили множество позитивных комментариев.

"Красивая, стильная, энергичная - молодец", " Анна семенович вы Красива", "

Какая ты всё-таки Зомичятелиноя Девушка", " Шикарная фигура.сногшибательная грудь".

Впрочем, нашлись и те, кто обратил внимание, что Анна проводит время одна или с братом, потому что не имеет своей семьи.

"40 лет женщине а у нее не детей не семьи, вот жизнь, только для себя".

Другие комментаторы поинтересовались слухами о беременности Семенович.

"В СМИ пишут вы опять беременны? Это правда?". Впрочем, вопрос о беременности Анна проигнорировала.

Напомним, Анна Семенович после операции поразила внешним видом, боль не утихает

А еще Politeka писала, что набравшая килограммы Семенович посветила аппетитными формами

Также Politeka сообщала, что располневшая после отпуска Семенович огорошила внешним видом