Популярная российская исполнительница Анна Семенович поразила откровенными кадрами из собственной ванны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Любовь к себе это дисциплина в удовольствие», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Семенович позирует в ванной, элегантно заигрывая с камерой. Однако поклонники ее остались без возможности прокомментировать выходку кумира – кадры Семенович опубликовала у себя в Stories.

Как сообщалось ранее, известная российская певица Анна Семенович показала новый образ в черной шляпе.

На фото Анна села на быльце дивана в босоножках, платье в горошек, черной кофточке и шляпе. При этом стоит отметить, что декольте оказалось очень большим, в котором можно легко оценить пышные формы Семенович. На фоне можно также заметить большое окно, ковер, а также столик и кухонную мебель, скорее всего.

"До моего дня рождения осталось меньше месяца, я пока не знаю как отмечать этот легендарный для меня день. Собирать огромную тусовку из 100 человек совсем не хочется, это получится праздник для гостей , а не для меня . Каждому нужно будет уделить время, всех развлекать и веселить. Для меня это рабочие будни! Я хотела улететь на свой Д.Р. Но у меня появился концерт и 1 - ого марта я в обед вернусь в Москву!!! У кого есть идея, как отметить мой день рождения? Посоветуйте", - написала Анна под фото.

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