Известная российская певица Анна Семенович похвасталась фигурой

Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, где публикует свои яркие фото, пишет Politeka.net. Несколько часов назад артистка порадовала поклонников новым снимком в соблазнительном образе.

Красотка предстала в длинном закрытом платье с рукавами. Хоть наряд и был довольно скромным, он все же не смог скрыть пышную грудь девушки и тонкую талию.

Также Семенович сама придала образу некой "перчинки" - она приподняла платье и оголила ровную ножку. Девушка встала в пикантную позу, прислонившись к дивану.

Анна подняла руки над головой, на которой была соломенная шляпка. Она улыбнулась и опустила голову.

Кроме дивана позади красотки можно заметить растения и полки с книгами.

"Самоирония - это очень нужное качество для человека, которым могут обладать только умные люди! Раздутое Эго вредит не только самому носителю, но и окружающим его людям.

Далеко ходить не надо, можно просто почитать Историю. Только проработанная личность может с достоинством шутить над самим собой заряжая теплом всех вокруг ❤️ Почаще смейтесь и радуйтесь жизни 🙏🏼 Всем прекрасного дня", - подписала яркий снимок Анна.

За два часа пост звезды собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая, обаятельная и вообще самая лучшая😘❤️💐", "Ты Очень красивая и Сексуальная Девушка, Любимая моя Принцесса. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Это точно", "чувство выручает во всех ситуациях и снижает и гордыньку и другие аспекты", "Анюта,какая ты красивая,я сразу и не узнала,очень похудела,стройняшка!!!!😘😘😘🤗", "Анна семенович позитивная ❤️❤️", "С Вами вместе!!! Спасибо!", "Поржать над собой в удовольствие доставляет удовольствие!! 😁😁", "Невероятная красота🙏🏻🌹", "Я который раз тащусь от того как Аня тянет носочки!", "Анна мене кажется между шутками надо делать перерыв. Вы правы на💯 люблю людей с чувством юмора, вы красавица.👍👍🌹🌹", "Состояние Бомбическая Прелесть Очаровашка🔥🔥🔥😍😍😍хочу тебя", "Какой прекрасный цветок в саду 😉 как называется😂🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

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