Популярна російська співачка і телеведуча Анна Семенович вразила відвертими кадрами зі зйомок нового кліпу

Коротке чорно-біле відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . На відео Анна позує на камеру, зображуючи томний погляд. Видно, що вона роздягнена, так як в кадр потрапляє край її декольте.

«Назнімали вчора краси з Мітєю Фоміним на нашу пісню <Діти Землі> як вам наш дует? Ми з Мітєю готуємося до туру у Казахстані, готуємо багато сюрпризів для гостей наших концертів і звичайно дуже чекаємо зустрічі», - написала артистка.

Шанувальники артистки стали хвалити зірку за прекрасний образ. Відео за чотири години подивилися майже 52 тисячі разів.

«Анечка, ти як завжди виглядаєш просто супер. Прям з розуму сходжу коли тебе бачу. Просто красуня і бомба. Залишайся завжди такою молодою і красивою», «Ви прекрасна. Успіхів вам у творчості. Ви справжня і життєрадісна, таких мало», «Ви талановита, позитивна красуня», «Так і не дочекався, що камера плавно спуститися трохи», - пишуть фоловери.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував зовнішність зірки, а також її манеру позувати на камеру.

«Кривляння не для 40-річної баби», «Вже не та, помітно постаріла», «Заміж треба цій бідоласі виходити», - пишуть недоброзичливці.

Раніше ми писали, що Анна Семенович запостила фотографії з ванни. Співачка позувала у ванній, елегантно заграючи з камерою. Правда, шанувальники залишилися без можливості прокоментувати витівку зірки, тому що вона опублікувала фото в сторіз.

Також нещодавно Семенович з'явилася в незвичайному французькому образі. Дівчина взула босоніжки під шикарне плаття в горошок і капелюшок. Декольте зірки виявилося дуже великим.

Нагадаємо, що неосяжна Семенович виставила напоказ своє багатство: "Бомбічеські принади".

Politeka повідомляла, що Семенович понежилась на дивані і засвітила найсоковитіші місця: "Ось це габарити!".

Також Politeka писала, що Анна Семенович розбурхала хижим образом і розставила ноги на камеру: справжня дика кішка.