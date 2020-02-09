Российская певица Анна Семенович похвасталась откровенным нарядом

Снимок в леопардовом полупрозрачном платье звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Артистка села на стул, расставив ноги и положив одну руку на спинку стула. Одну ногу Семенович полностью оголила. Отметим, что у этого платья оказалось глубокое декольте, что сделало образ певицы еще горячее.

«Как только ты расслабляешься и отпускаешь ситуацию, принимая любой вариант развития событий, с тобой происходит лучший», - написала артистка.

Поклонники оценили пост артистки. Правда, их внимание было приковано не к словам Семенович, а к ее внешности. За 20 минут пост набрал почти 3500 лайков.

«Для кого эта поза!? Не надоело?», «Анна ты секси», «Ох ты какая сексуальная», «Восхитительно», «Анечка, ну просто обворожительна. Огромных успехов тебе в творчестве и бесконечной любви», «Богиня. Я люблю вас. Вы принцесса», «Огонь деваха то», - пишут фолловеры.

Отметим, что Семенович довольно часто хвастается своими пышными формами. Бывшая фигуристка немного поправилась за последние годы, но это не сделало ее менее привлекательной. Наоборот, сегодня 39-летняя Семенович выглядит потрясающе.

Кстати, несколько дней назад экс-солистка группы «Блестящие» выложила фотографию в костюме француженки. Семенович была одета в черную облегающую кофту с глубоким вырезом и юбку в белый горошек. На голове у блондинки красовалась шляпка.

Под фотографией Семенович написала, что не знает, как будет праздновать свой день рождения. Артистка призналась, что не хочет собирать огромную тусовку на 100 человек. К тому же, она будет в этот период работать. Фолловеры в комментариях стали давать певице советы по поводу того, как можно отметить праздник.

Напомним, что Анна Семенович едва удержала пышные прелести в экстремальном декольте: "Какие упругие!".

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