Нове посилення карантину: у Раді зробили важливу заяву, "наступного тижня..."
Українців можуть очікувати чергові обмеження на карантині.
Так, у Верховній Раді попередили, карантин вихідного дня може бути відкоректований.
Про це заявив нардеп і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, карантин вихідного дня можуть переглянути після того, як глава МОЗ Максим Степанов озвучить доповідь про ефективність карантину вихідного дня.
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"Наступного тижня будемо слухати доповідь, чи спрацювало це і наскільки. Будемо робити якийсь ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало, будемо коригувати", - попередив Арахамія.
Долар після вихідних "озвіріє", курс валют від НБУ добив українців: що буде з гривнею
Курс валют в Україні 29 листопада змусить понервувати учасників міжбанку, гривні буквально «викрутять руки».
Так, стодоларовий "американець" після вихідних буквально "озвіріє", відібравши у гривні 2,53 пункту. Схожа ситуація буде з курсом євро – у понеділок очікується подорожчання на 11,41 гривні.
Курс валют 29 листопада буде таким:
Долар – 28,4428 грн;
Євро - 33,8455 грн.
Тарифи на газ у грудні, до чого готуватися українцям: "вартість опалення складе..."
Українцям встановили тарифи на комуналку, зокрема на газ на грудень 2020 року.
Компанія "Нафтогаз" підвищила ціни і встановила тариф на газ для своїх клієнтів у розмірі 6,33 грн за кубометр. В результаті вартість опалення будинку площею в 70 квадратів складе близько 487 грн.
Так, згідно з нормативами, сім'я тільки на приготування їжі витрачає 9,84 куб. м газу на місяць (62,2 грн). При цьому газовий котел і плита, згідно з нормативами сім'я витрачає 31,47 куб.м (199 грн).
Українці зможуть вийти на пенсію достроково, для кого існують пільгові виплати: "за 15 років..."
Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково, але не всі зможуть домогтися виплат.
Йдеться про громадян, які працюють у важких і шкідливих умовах.
За законом українці повинні вийти на пенсію раніше покладеного терміну, якщо 8-10 років виконували важку роботу, яка згубно впливає на здоров'я, проте часто у них виникають проблеми з отриманням заслужених грошей. У більшості випадків труднощі полягають у закритті підприємств, адже тоді складно довести своє право на пільги.
У міністерстві вважають, що вирішити проблему допоможе новий закон про накопичувальну пенсію, який вже передали до Верховної Ради на розгляд.
Нагадавши, в Україні готують підвищення пенсій, озвучена сума надбавки: до чого приготуватися киянам
Як повідомляла Politeka, витрати на пенсії хочуть жорстко урізати, в Кабміні озвучили цифри
Також Politeka писала, що стали відомі нові правила виплати пенсій