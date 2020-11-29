Топ-новини, які ви могли пропустити

Нове посилення карантину: у Раді зробили важливу заяву, "наступного тижня..."

Українців можуть очікувати чергові обмеження на карантині.

Так, у Верховній Раді попередили, карантин вихідного дня може бути відкоректований.

Про це заявив нардеп і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, карантин вихідного дня можуть переглянути після того, як глава МОЗ Максим Степанов озвучить доповідь про ефективність карантину вихідного дня.

"Наступного тижня будемо слухати доповідь, чи спрацювало це і наскільки. Будемо робити якийсь ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало, будемо коригувати", - попередив Арахамія.

Долар після вихідних "озвіріє", курс валют від НБУ добив українців: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 29 листопада змусить понервувати учасників міжбанку, гривні буквально «викрутять руки».

Так, стодоларовий "американець" після вихідних буквально "озвіріє", відібравши у гривні 2,53 пункту. Схожа ситуація буде з курсом євро – у понеділок очікується подорожчання на 11,41 гривні.

Курс валют 29 листопада буде таким:

Долар – 28,4428 грн;

Євро - 33,8455 грн.

Тарифи на газ у грудні, до чого готуватися українцям: "вартість опалення складе..."

Українцям встановили тарифи на комуналку, зокрема на газ на грудень 2020 року.

Компанія "Нафтогаз" підвищила ціни і встановила тариф на газ для своїх клієнтів у розмірі 6,33 грн за кубометр. В результаті вартість опалення будинку площею в 70 квадратів складе близько 487 грн.

Так, згідно з нормативами, сім'я тільки на приготування їжі витрачає 9,84 куб. м газу на місяць (62,2 грн). При цьому газовий котел і плита, згідно з нормативами сім'я витрачає 31,47 куб.м (199 грн).

Українці зможуть вийти на пенсію достроково, для кого існують пільгові виплати: "за 15 років..."

Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково, але не всі зможуть домогтися виплат.

Йдеться про громадян, які працюють у важких і шкідливих умовах.

За законом українці повинні вийти на пенсію раніше покладеного терміну, якщо 8-10 років виконували важку роботу, яка згубно впливає на здоров'я, проте часто у них виникають проблеми з отриманням заслужених грошей. У більшості випадків труднощі полягають у закритті підприємств, адже тоді складно довести своє право на пільги.

У міністерстві вважають, що вирішити проблему допоможе новий закон про накопичувальну пенсію, який вже передали до Верховної Ради на розгляд.

Нагадавши, в Україні готують підвищення пенсій, озвучена сума надбавки: до чого приготуватися киянам

Як повідомляла Politeka, витрати на пенсії хочуть жорстко урізати, в Кабміні озвучили цифри

Також Politeka писала, що стали відомі нові правила виплати пенсій