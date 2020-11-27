Расходы на Пенсионный фонд в госбюджете планируют сильно сократить

Такое предложение Верховной Раде в пятницу, 27 ноября, сделал Кабмин, пишут «Українські новини». Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который был обнародован на сайте Рады.

Как известно, в проекте госбюджета на 2021 год было предусмотрено финансирование Пенсионного фонда в размере 203,819 млрд гривен. Ко второму чтению эта цифра серьезно изменилась. Ее урезали на 4,2% (8,5 млрд гривен). Таким образом, правительство предлагает сократить расходы государства на дотирование Пенсионного фонда.

Также правительство предложило сократить расходы на Минобразования. По сравнению с первым чтением финансирование ведомства сократилось на 4 млрд гривен, пишет «24 канал».

При этом, Кабмин предложил увеличить финансирование Офиса генпрокурора на 2 млрд гривен.

Как известно, 26 ноября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на следующий год ко второму чтению в парламенте. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2021 году экономика Украины будет расти, что позволит увеличить финансирование многих отраслей. При этом дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.

Напомним, что по 400 гривен раздадут пенсионерам в январе, министр назвала счастливчиков: "Повышение получат...".

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