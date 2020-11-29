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Новое ужесточение карантина: в Раде сделали важное заявление, "на следующей неделе..."

Украинцев могут ожидать очередные ограничения на карантине.

Так, в Верховной Раде предупредили, карантин выходного дня может быть откорректирован.

Об этом заявил нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, карантин выходного дня могут пересмотреть после того, как глава Минздрава Максим Степанов озвучит доклад об эффективности карантина выходного дня.

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - предупредил Арахамия.

Доллар после выходных «озвереет», курс валют от НБУ добил украинцев: что будет с гривной

Курс валют в Украине 29 ноября заставит понервничать участников межбанка, гривне буквально «выкрутят руки».

Так, стодолларовый «американец» после выходных буквально «озвереет», отобрав у гривны 2,53 пункта. Похожая ситуация будет с курсом евро –в понедельник ожидается подорожание на 11,41 гривны.

Курс валют 29 ноября будет таким:

Доллар – 28,4428 грн;

Евро – 33,8455 грн.

Тарифы на газ в декабре, к чему готовиться украинцам: "стоимость отопления составит..."

Украинцам установили тарифы на коммуналку, в частности на газ на декабрь 2020 года.

Компания "Нафтогаз" взвинчила цены и установила тариф на газ для своих клиентов в размере 6,33 грн за кубометр. В результате стоимость отопления дома площадью в 70 квадратов составит около 487 грн.

Так, согласно нормативам, семья только на приготовление еды тратит 9,84 куб.м газа в месяц (62,2 грн). При этом газовый котел и плита, согласно нормативам семья тратит 31,47 куб.м (199 грн).

Украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты: "За 15 лет..."

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно, но не все смогут добиться выплат.

Речь идет о гражданах, которые работают в трудных и вредных условиях.

По закону украинцы должны выйти на пенсию раньше положенного срока, если 8-10 лет выполняли тяжелую работу, которая пагубно влияет на здоровье, однако часто у них возникают проблемы с получением заслуженных денег. В большинстве случаев трудности заключаются в закрытии предприятий, ведь тогда сложно доказать свое право на льготы.

В министерстве считают, что решить проблему поможет новый закон о накопительной пенсии, который уже передали в Верховную Раду на рассмотрение.

Напомним, в Украине готовят повышение пенсий, озвучена сумма надбавки: к чему приготовиться киевлянам

Как сообщала Politeka, расходы на пенсии хотят жестко урезать, в Кабмине озвучили цифры

Также Politeka писала, что стали известны новые правила выплаты пенсий