Новое ужесточение карантина: в Раде сделали важное заявление, "на следующей неделе..."
Украинцев могут ожидать очередные ограничения на карантине.
Так, в Верховной Раде предупредили, карантин выходного дня может быть откорректирован.
Об этом заявил нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, карантин выходного дня могут пересмотреть после того, как глава Минздрава Максим Степанов озвучит доклад об эффективности карантина выходного дня.
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"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - предупредил Арахамия.
Доллар после выходных «озвереет», курс валют от НБУ добил украинцев: что будет с гривной
Курс валют в Украине 29 ноября заставит понервничать участников межбанка, гривне буквально «выкрутят руки».
Так, стодолларовый «американец» после выходных буквально «озвереет», отобрав у гривны 2,53 пункта. Похожая ситуация будет с курсом евро –в понедельник ожидается подорожание на 11,41 гривны.
Курс валют 29 ноября будет таким:
Доллар – 28,4428 грн;
Евро – 33,8455 грн.
Тарифы на газ в декабре, к чему готовиться украинцам: "стоимость отопления составит..."
Украинцам установили тарифы на коммуналку, в частности на газ на декабрь 2020 года.
Компания "Нафтогаз" взвинчила цены и установила тариф на газ для своих клиентов в размере 6,33 грн за кубометр. В результате стоимость отопления дома площадью в 70 квадратов составит около 487 грн.
Так, согласно нормативам, семья только на приготовление еды тратит 9,84 куб.м газа в месяц (62,2 грн). При этом газовый котел и плита, согласно нормативам семья тратит 31,47 куб.м (199 грн).
Украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты: "За 15 лет..."
Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно, но не все смогут добиться выплат.
Речь идет о гражданах, которые работают в трудных и вредных условиях.
По закону украинцы должны выйти на пенсию раньше положенного срока, если 8-10 лет выполняли тяжелую работу, которая пагубно влияет на здоровье, однако часто у них возникают проблемы с получением заслуженных денег. В большинстве случаев трудности заключаются в закрытии предприятий, ведь тогда сложно доказать свое право на льготы.
В министерстве считают, что решить проблему поможет новый закон о накопительной пенсии, который уже передали в Верховную Раду на рассмотрение.
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Как сообщала Politeka, расходы на пенсии хотят жестко урезать, в Кабмине озвучили цифры
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