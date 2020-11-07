Минсоцполитики предлагает ускорить введение накопительной пенсии, чтобы раньше собирать деньги украинцев
Если депутаты примут соответствующий законопроект до конца текущего года, то гражданам придется платить взносы уже с 2022 года, а не с 2023, как планируют сейчас, сообщает Politeka.net. Пока же законопроект вызывает много вопросов, и его вряд ли успеют подготовить до конца декабря, пишет "Сегодня".
Самым спорным моментом в процессе обсуждения проекта системы стало создание Пенсионного казначейства. Как считают эксперты, запуск органа спровоцирует монополизацию процесса и породит коррупционные схемы. Вдобавок, создание принципиально нового органа гарантированно обернется большими расходами для госбюджета.
В то же время, многие специалисты предлагают запустить накопительную систему на базе уже действующей пенсионной инфраструктуры, их доводы нашли поддержку даже в Минсоцполитики. Благодаря этому чиновники не только смогут быстрее внести изменения, но и будут экономить на реформе государственные деньги.
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Стоит отметить, что пока в Украине работает только первый уровень пенсионной системы - солидарный, когда пенсии выплачивают за счет налогов работающих граждан. Пенсионному фонду постоянно не хватает средств, поэтому выплаты остаются низкими. Если же организуют второй, накопительный, уровень пенсии - украинцев заставят самостоятельно откладывать деньги на старость и в итоге получать больше. При этом деньги налогоплательщиков по-прежнему будут тратить на эти нужды.
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