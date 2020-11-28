Украинцам установили тарифы на коммуналку, в частности на газ на декабрь 2020 года

Компания "Нафтогаз" взвинчила цены и установила тариф на газ для своих клиентов в размере 6,33 грн за кубометр. В результате стоимость отопления дома площадью в 70 квадратов составит около 487 грн, передает Обозреватель.

Так, согласно нормативам, семья только на приготовление еды тратит 9,84 куб.м газа в месяц (62,2 грн). При этом газовый котел и плита, согласно нормативам семья тратит 31,47 куб.м (199 грн).

С 1 августа 2020 года изменились условия на газовом рынке. Украинцы могут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях, поэтому Кабмин больше не может влиять на цены и суммы в платежках за газ.

Есть десятки разных поставщиков и семьи могут выбирать, у кого и по каким ценам покупать газ. Кроме того, в 2020 за газ и за его транспортировку платить нужно отдельно.

Подорожание импортного топлива со временем приведет к росту тарифов в платежках простых украинцев.

Напомним, что в Украину могут вернуться "коммунальные инспекции", целью которых будет контроль тарифов на услуги ЖКХ.

Ожидается, что новый орган будет проверять обоснованность тарифов на услуги ЖКХ, которые сейчас фактически бесконтрольно устанавливаются местными органами самоуправления. Также инспекция будет штрафовать нарушителей: как поставщиков, так и потребителей услуг.

Напомним о новых тарифах на газ: сколько придется заплатить украинцам в декабре, озвучены цифры.

Как сообщала Politeka, газ могут отключить или выставить двойную цену, украинцам выдвинули условие.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку будут меняться по-новому, в Кабмине раскрыли детали.