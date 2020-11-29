Курс валют в Украине 29 ноября заставит понервничать участников межбанка, гривне буквально «выкрутят руки»

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Так, стодолларовый «американец» после выходных буквально «озвереет», отобрав у гривны 2,53 пункта. Похожая ситуация будет с курсом евро –в понедельник ожидается подорожание на 11,41 гривны.

Курс валют 29 ноября будет таким:

Доллар – 28,4428 грн;

Евро – 33,8455 грн.

Российский «деревянный» при этом подорожает до 3,7594 гривны за десять купюр.

До этого мы писали, что курс валют удивит украинцев, доллар насядет на гривну с новой силой. Предполагается, что ближайшая неделя несет новый рост доллара. А возможность введения нового локдауна, несмотря на отсутствие подтверждения со стороны власти, уже давит на рынок и настроения импортеров, которые решили перестраховаться и снизить активность.

Экономист Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара может выйти из "позволенного" диапазона в 28,45 - 28,5 грн.

Похожее мнение высказал и аналитик Андрей Гойлов. Он прогнозирует скачок доллара до 28,5 гривны. Причиной этого он называет заявление МВД о том, что в Украине нужен четырехнедельный локдаун.

Напомним, НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну.

Как сообщала Politeka, гривна утерла нос доллару и евро, в НБУ озвучили неожиданный прогноз

Также Politeka писала, что новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты.