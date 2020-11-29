"Если не сработало, будем корректировать..."

Украинцев могут ожидать очередные ограничения на карантине

Так, в Верховной Раде предупредили, карантин выходного дня может быть откорректирован.

Об этом заявил нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга.

По его словам, карантин выходного дня могут пересмотреть после того, как глава Минздрава Максим Степанов озвучит доклад об эффективности карантина выходного дня.

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - предупредил парламентарий украинцев о возможном пересмотре карантина выходного дня.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов заговорил о введении жесткого локдауна в Украине.

По его словам, сценария с введением жесткого локдауна в МОЗ не исключают, но в ближайшее время его не будет.

"В любом случае, если нужно будет вводить жесткие ограничения, мы за 7 – 10 дней сообщим их четкий перечень", - предупредил Степанов.

Он добавил, что эпидемическая ситуация в Украине весьма опасная, но показатели пока не достигли критического уровня. К примеру, в среднем по стране койки для пациентов с китайским вирусом в больницах заполнены меньше, чем на 50%.

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