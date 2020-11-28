Долар завдасть удару по гривні, курс валют зміниться з настанням зими: що чекає українців у грудні

Курс валют змусить українців понервувати, адже долар посилить тиск на гривню. На найближчий тиждень аналітики очікують помірного зростання курсу долара до гривні. Крім того, ймовірність введення жорсткого карантину все більше тисне на ринок і на настрої імпортерів, які значно знизили активність.

Як повідомив аналітик Вадим Іосуб на початку грудня долар на міжбанку буде торгуватися поблизу 28,6 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,5/28,7 грн.

За прогнозами Андрія Шевчишина найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу досягнутих рівнів зі спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар.

В Україні хочуть повернути комунальну інспекцію, що буде з тарифами і кому загрожують штрафи

Так, депутати відреагували на погіршення інфраструктури житлового фонду та якості житлово-комунальних послуг та запропонували відновити нині втрачений державний нагляд за сферою.

Очікується, що новий орган буде перевіряти обґрунтованість тарифів на послуги ЖКГ, які зараз фактично безконтрольно встановлюються місцевими органами самоврядування. Також інспекція буде штрафувати порушників: як постачальників, так і споживачів послуг.

Інспецкція перевірятиме житлово-комунальний сервіс, зокрема, якість води, технічний стан тепломереж, об'єкти благоустрою, вивезення сміття і т.д.

Витрати на пенсії хочуть жорстко урізати, в Кабміні озвучили цифри: що буде з грошима українців

Про це йдеться у відповідному законопроекті, який був оприлюднений на сайті Ради.

Як відомо, у проекті держбюджету на 2021 рік було передбачено фінансування Пенсійного фонду в розмірі 203,819 млрд гривень. До другого читання ця цифра серйозно змінилася. Її урізали на 4,2% (8,5 млрд гривень). Таким чином, уряд пропонує скоротити витрати держави на дотування Пенсійного фонду.

Також уряд запропонував скоротити витрати на Міносвіти. У порівнянні з першим читанням фінансування відомства скоротилося на 4 млрд гривень.



Кабмін перекроїв бюджет-2021: що буде з зарплатами, пенсіями і курсом долара, важливі подробиці

Кабмін підготував державний бюджет на 2021 рік, змінивши низку показників до другого читання.

Доходи бюджету в 2021 році заплановані на рівні 1,092 трлн гривень. При цьому витратити планують 1,328 трильйона.

Середньорічний курс долара по відношенню до гривні в держбюджеті закладений на рівні 29,1 гривня. А інфляція за прогнозами уряду складе 7,3%.

Прожитковий мінімум наступного року підвищать тричі – у січні, липні та грудні. На кінець 2021 року він складе 2 393 гривні. Разом з прожитковим мінімумом зростатимуть соціальні виплати, прив'язані до цього показника.

На дотації Пенсійному фонду мають намір виділити 195,319 млрд гривень. Показово, що при першому читанні документа ця цифра була на 8,5 млрд гривень більше. Крім ПФУ урізали також видатки на Міносвіти та Фонд регіонального розвитку.

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