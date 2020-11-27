Витрати на Пенсійний фонд у держбюджеті планують сильно скоротити

Таку пропозицію Верховній Раді в п'ятницю, 27 листопада, зробив Кабмін, пишуть «Українські новини». Про це йдеться у відповідному законопроекті, який був оприлюднений на сайті Ради.

Як відомо, у проекті держбюджету на 2021 рік було передбачено фінансування Пенсійного фонду в розмірі 203,819 млрд гривень. До другого читання ця цифра серйозно змінилася. Її урізали на 4,2% (8,5 млрд гривень). Таким чином, уряд пропонує скоротити витрати держави на дотування Пенсійного фонду.

Також уряд запропонував скоротити витрати на Міносвіти. У порівнянні з першим читанням фінансування відомства скоротилося на 4 млрд гривень, пише «24 канал».

При цьому, Кабмін запропонував збільшити фінансування офісу генпрокурора на 2 млрд гривень.

Як відомо, 26 листопада Кабінет Міністрів затвердив проект Державного бюджету на наступний рік до другого читання в парламенті. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в 2021 році економіка України буде рости, що дозволить збільшити фінансування багатьох галузей. При цьому дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП.

Нагадаємо, що по 400 гривень роздадуть пенсіонерам у січні, міністр назвала щасливчиків: "підвищення отримають...".

Також ми писали, коли будуть виплачені зарплати і пенсії, Мінфін зізнався українцям про дірку в держбюджеті: "не все так просто".

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