Кабмін підготував державний бюджет на 2021 рік, змінивши низку показників до другого читання

Відповідний законопроект був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Як пише "24 канал", доходи бюджету в 2021 році заплановані на рівні 1,092 трлн гривень. При цьому витратити планують 1,328 трильйона.

Середньорічний курс долара по відношенню до гривні в держбюджеті закладений на рівні 29,1 гривня. А інфляція за прогнозами уряду складе 7,3%.

Відомо, що бюджет враховує затверджену раніше програму з підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Її підвищать у січні (до 6 тис.гривень) і в липні (до 6,5 тис. гривень). Середньомісячна зарплата по країні складе 13,6 тис. гривень.

Прожитковий мінімум наступного року підвищать тричі – у січні, липні та грудні. На кінець 2021 року він складе 2 393 гривні. Разом з прожитковим мінімумом зростатимуть соціальні виплати, прив'язані до цього показника.

На дотації Пенсійному фонду мають намір виділити 195,319 млрд гривень. Показово, що при першому читанні документа ця цифра була на 8,5 млрд гривень більше. Крім ПФУ урізали також видатки на Міносвіти та Фонд регіонального розвитку.

У той же час до другого читання збільшилися витрати на апарат МВС, МЗС, Міністерство енергетики, а також Міністерство культури та інформаційної політики.

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