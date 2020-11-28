Доллар нанесет удар по гривне, курс валют изменится с наступлением зимы: что ждет украинцев в декабре

Курс валют заставит украинцев понервничать, ведь доллар усилит давление на гривну. На ближайшую неделю аналитики ожидают умеренного роста курса доллара к гривне. Кроме того, вероятность введения жесткого карантина все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность.

Как сообщил аналитик Вадим Иосуб в начале декабря доллар на межбанке будет торговаться вблизи 28,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,5/28,7 грн.

По прогнозам Андрея Шевчишина в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар.

В Украине хотят вернуть коммунальную инспекцию, что будет с тарифами и кому грозят штрафы

Так, депутаты отреагировали на ухудшение инфраструктуры жилого фонда и качества жилищно-коммунальных услуг и предложили восстановить ныне утраченный государственный надзор за сферой.

Ожидается, что новый орган будет проверять обоснованность тарифов на услуги ЖКХ, которые сейчас фактически бесконтрольно устанавливаются местными органами самоуправления. Также инспекция будет штрафовать нарушителей: как поставщиков, так и потребителей услуг.

Инспекция будет проверять жилищно-коммунальный сервис, в частности, качество воды, техническое состояние теплосетей, объекты благоустройства, вывоз мусора и т.д.

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Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который был обнародован на сайте Рады.

Как известно, в проекте госбюджета на 2021 год было предусмотрено финансирование Пенсионного фонда в размере 203,819 млрд гривен. Ко второму чтению эта цифра серьезно изменилась. Ее урезали на 4,2% (8,5 млрд гривен). Таким образом, правительство предлагает сократить расходы государства на дотирование Пенсионного фонда.

Также правительство предложило сократить расходы на Минобразования. По сравнению с первым чтением финансирование ведомства сократилось на 4 млрд гривен.



Кабмин перекроил бюджет-2021: что будет с зарплатами, пенсиями и курсом доллара, важные подробности

Кабмин подготовил государственный бюджет на 2021 год, изменив ряд показателей ко второму чтению.

Доходы бюджета в 2021 году запланированы на уровне 1,092 трлн гривен. При этом потратить планируют 1,328 триллиона.

Среднегодовой курс доллара по отношению к гривне в госбюджете заложен на уровне 29,1 гривна. А инфляция по прогнозам правительства составит 7,3%.

Прожиточный минимум в следующем году повысят трижды – в январе, июле и декабре. На конец 2021 года он составит 2 393 гривны. Вместе с прожиточным минимумом будут расти социальные выплаты, привязанные к этому показателю.

На дотации Пенсионному фонду намерены выделить 195,319 млрд гривен. Показательно, что при первом чтении документа эта цифра была на 8,5 млрд гривен больше. Кроме ПФУ урезали также расходы на Минобразования и Фонд регионального развития.

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