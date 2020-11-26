Курс валют в Украине 26 ноября заставит понервничать игроков на межбанке, гривна будет вести семя странно

Как сообщает Politeka, таким является прогноз специалистов из Национального банка Украины.

Стодолларовая купюра поднимется минимально, лишь на 0,75 пункта. Удивительно, но к средине прошлого дня доллар сумел даже подешеветь на 0,27 грн.

Противоположной картина будет с курсом евро. Ожидается, что валюта подскочит на 10,39 гривны.

Курс валют 26 ноября будет следующим:

100 долларов – 2838,16 грн;

100 евро – 3378,4 грн.

Продолжит давить на гривну и российский рубль, десять из которых можно будет приобрести уже за 3,7347 грн.

До этого мы рассказывали, что на фоне пандемии китайского вируса и кризиса доллар может ослабнуть по отношению к другим валютам, потеряв статус мировой резервной валюты

Как прогнозируют аналитики, доллар в будущем уже могут заменить норвежские кроны и австралийские доллары.

В текущем году европейская валюта по отношению к доллару выросла на 5,5%, и в октябре она стала самой популярной для международных платежей. Самое интересное, что доллар потерял свое лидерство впервые за семь лет.

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