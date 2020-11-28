Курс валют заставит украинцев понервничать, ведь доллар усилит давление на гривну

На ближайшую неделю аналитики ожидают умеренного роста курса доллара к гривне. Кроме того, вероятность введения жесткого карантина все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность, передает Обозреватель.

Как сообщил аналитик Вадим Иосуб в начале декабря доллар на межбанке будет торговаться вблизи 28,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,5/28,7 грн.

По прогнозам Андрея Шевчишина в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар.

С ними согласен и аналитик Андрей Гойлов, который ожидает дальнейшего роста доллара к уровню 28,50. Он поясняет, что заявления МВД по 4-недельному локдауну негативно влияют на настроения инвесторов.

Напомним, что курс валют в Украине 28 ноября сменит настроение, гривну после выходных ждет невероятное давление от доллара и евро.

Таким является прогноз специалистов из НБУ. Так, курс валют в Украине 28 ноября будет следующим: 100 долларов – 2844,28 грн; 100 евро – 3384,55 грн.

Уточним, что в понедельник стодолларовый доллар подскочит до 2,53 пункта. Основной удар по гривне придется от евро, который на межбанковском уровне подорожает на 11,41 пункта.

Напомним, НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну.

Как сообщала Politeka, гривна утерла нос доллару и евро, в НБУ озвучили неожиданный прогноз

Также Politeka писала, что новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты.