В Україну можуть повернутись "комунальні інспекції", метою яких буде контроль тарифів на послуги ЖКГ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ubr.ua.

Так, депутати відреагували на погіршення інфраструктури житлового фонду та якості житлово-комунальних послуг та запропонували відновити нині втрачений державний нагляд за сферою.

Очікується, що новий орган буде перевіряти обґрунтованість тарифів на послуги ЖКГ, які зараз фактично безконтрольно встановлюються місцевими органами самоврядування. Також інспекція буде штрафувати порушників: як постачальників, так і споживачів послуг.

Інспецкція перевірятиме житлово-комунальний сервіс, зокрема, якість води, технічний стан тепломереж, об'єкти благоустрою, вивезення сміття і т.д.

При цьому відомо, що карати держорган буде не тільки комунальні підприємства, а й порушників серед мешканців - тих, хто ухиляється від укладення договору щодо поводження з побутовими відходами, порушує порядок приєднання/від'єднання від опалення та водопостачання і т.д. Поданим в ВР в парі з проектом про створення ГКЖІ документом №4403 депутати пропонують підвищити і рівень штрафів за дані порушення.

Так, за нехтування порядком і правилами підключення/відключення до/від об'єктів і систем централізованого питного водопостачання та відведення, систем централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води українцям буде загрожувати штраф в розмірі від 17 до 34 тис. грн.

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