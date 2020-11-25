Украинцев предупредили о возможном новом подорожании газа и рассказали, как можно сэкономить
После запуска рынка газа цена на топливо меняется ежемесячно, пишет Сегодня.
И газ дорожает четвертый месяц подряд, а в ноябре подорожание оказалось ощутимым - на 25-30%, и не исключено, что в разгар зимы стоимость вырастет еще больше.
Чтобы сэкономить деньги на отоплении, украинцы могут найти более выгодного оператора. который предлагает дешевые тарифы своим потребителям.
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Заключить договор украинцы могут с любой компанией, которая имеет лицензию на поставку газа бытовым потребителям, а таких в Украине свыше 50. В некоторых регионах, например, газ можно купить и у местного поставщика электроэнергии.
Но украинцам не стоит медлить со сменой поставщика, поскольку после 30 ноября они и вовсе могут остаться без газа.
Чтобы присоединиться к поставщику, необходимо заполнить заявление и предоставить копии паспорта, справки о присвоении ИНН, документа, подтверждающего право собственности на недвижимость, и последнего выставленного счета. В заявлении следует указать EIC-код – персональный газовый номер. И все вышеуказанные документы необходимо подать именно до 30 ноября.
Если не заключить контракт с новым поставщиком, газ могут отключить или выставить двойную цену.
Ранее мы рассказывали, что после 1 января много украинцев могут остаться без газа.
Согласно законодательству, поставка газа прекращается тем бытовым потребителям, которые не установили себе газовые счетчики.
Но из-за карантина эту норму могут перенести, поскольку в бюджете нет свободных средств на установку бытовым потребителям оборудования.
Напомним, Тарифы на газ резко возрастут, кому приготовиться к новым цифрам в платежках
Как сообщала Politeka, Масштабное отключение газа, кого из украинцев беда обойдет стороной
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