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НБУ доб'є українців новим курсом валют, долар натисне на гривню: Точний прогноз

Курс валют в Україні 26 листопада змусить понервувати гравців на міжбанку, гривня буде вести себе дивно.

Стодоларова купюра підніметься мінімально, лише на 0,75 пункту. Дивно, але до середини минулого дня Долар зумів навіть подешевшати на 0,27 грн.

Протилежною картина буде з курсом євро. Очікується, що валюта підскочить на 10,39 гривні.

Курс валют 26 листопада буде наступним:

100 доларів – 2838,16 грн;

100 євро - 3378,4 грн.

Молодим мамам нададуть нову допомогу, важливе рішення Кабміну: "протягом 30 днів..."

У середу, 25 листопада, Кабінет Міністрів України прийняв проект постанови про одноразову натуральну допомогу при народженні дитини "Пакет малюка" - документ прийняли з одноденним доопрацюванням.

Так, тепер в Україні дітям, які народилися в період з 24 жовтня 2020 року і до 1 липня 2021 року включно, повинні надати протягом одного місяця з моменту народження "бейбі-бокси".

Якщо " пакет малюка "буде пошкоджений або ж в ньому буде не вистачати якихось предметів, потрібно протягом трьох днів з моменту отримання" бейбі-боксу " скласти відповідний акт і звернутися до місцевих структурних підрозділів з питань соцзахисту.

А в разі недоотримання протягом 30 днів "пакету малюка" з незалежних від одержувача причин молода мама повинна отримати грошову компенсацію.

Україна ініціює проведення позачергового засідання ТКГ

Українська делегація ініціює проведення позачергового засідання Тристоронньої контактної групи наступного тижня. Про це сказано в повідомленні в Telegram-каналі делегації.

"Українська сторона ініціює наступного тижня позачергове засідання ТКГ", - зазначено в повідомленні.

Пропонується розглянути наступні питання:

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізацію домовленості про дев'ятнадцять дільниць розмінування,

фіналізацію домовленості про чотири нові ділянки розведення,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Підкреслюється, що на початку засідання глава делегації Леонід Кравчук заявив російській стороні "рішучий протест загибелі від кулі російського снайпера військовослужбовця 72 омбр Мінкіна В.Ю".

Він зажадав від представників РФ розслідувати цей злочин і покарати винних, а від СММ ОБСЄ – сприяти в цьому розслідуванні.

Крім того, делегація України пропонує проведення нової зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі. Провести її пропонують до кінця поточного року.

Нова платіжка за комуналку, за що ще здеруть гроші з українців: "щомісяця нараховуватиметься..."

Українців до кінця цього року хочуть змусити платити абонентську плату за вчасно надані комунальні послуги.

Відзначається, що мешканці багатоквартирних будинків повинні укласти договори з підприємствами, що надають комунальні послуги. За це і буде передбачена нова платіжка.

Граничний розмір абонплати встановлюється за формулою, згідно з постановою Кабміну № 808, - у кожному місті кожне підприємство самостійно розраховує цю суму за заданою формулою.

У Києві, згідно з розрахунками управління розвитку житлово-комунального господарства, очікуваний розмір плати складе:

за холодну воду та водовідведення – 31,15 грн. на одного абонента;

за опалення та гоячу воду - 31,15 грн.;

за вивезення сміття - 14,75 грн.

Плата за абонентське обслуговування буде нараховуватися щомісяця, незалежно від користування послугою. При цьому пільги та субсидії, щодо цієї плати, - не покладені.

Нагадавши, тарифи на комуналку будуть змінюватися по-новому, в Кабміні розкрили деталі

Як повідомляла Politeka, проблеми з оплатою комуналки в "Ощадбанку", з'явилася офіційна відповідь

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