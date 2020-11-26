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НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну: точный прогноз

Курс валют в Украине 26 ноября заставит понервничать игроков на межбанке, гривна будет вести семя странно.

Стодолларовая купюра поднимется минимально, лишь на 0,75 пункта. Удивительно, но к средине прошлого дня доллар сумел даже подешеветь на 0,27 грн.

Противоположной картина будет с курсом евро. Ожидается, что валюта подскочит на 10,39 гривны.

Курс валют 26 ноября будет следующим:

100 долларов – 2838,16 грн;

100 евро – 3378,4 грн.

Молодым мамам предоставят новую помощь, важное решение Кабмина: "В течении 30 дней..."

В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины принял проект постановления о единовременной натуральной помощи при рождении ребенка "Пакет малыша" - документ приняли с однодневным доработкой.

Так, теперь в Украине детям, которые родились в период с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно, должны предоставить в течение одного месяца с момента рождения "бейби-боксы".

Если "пакет малыша" будет поврежден или же в нем будет не хватать каких-то предметов, нужно в течение трех дней с момента получения "бейби-бокса" составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам соцзащиты.

А в случае недополучения в течение 30 дней "пакета малыша" по независящим от получателя причинам молодая мама должна получить денежную компенсацию.

Украина инициирует проведение внеочередного заседания ТКГ

Украинская делегация инициирует проведение внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы на следующей неделе. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале делегации.

"Украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ", – указано в сообщении.

Предлагается рассмотреть следующие вопросы:

освобождение удерживаемых лиц,

разблокировку российской стороной работы КПВВ,

финализацию договоренности о девятнадцати участках разминирования,

финализацию договоренности о четырех новых участка разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Подчеркивается, что в начале заседания глава делегации Леонид Кравчук заявил российской стороне "решительный протест гибели от пули российского снайпера военнослужащего 72 омбр Минкина В.Ю".

Он потребовал от представителей РФ расследовать это преступление и наказать виновных, а от СММ ОБСЕ – содействовать в этом расследовании.

Кроме того, делегация Украины предлагает проведение новой встречи на высшем уровне в нормандском формате. Провести ее предлагают до конца текущего года.

Новая платежка за коммуналку, за что еще сдерут деньги с украинцев: "Ежемесячно будет начисляться..."

Украинцев до конца этого года хотят заставить платить абонентскую плату за вовремя предоставленные коммунальные услуги.

Отмечается, что жильцы многоквартирных домов должны заключить договора с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги. За это и будет предусмотрена новая платежка.

Предельный размер абонплаты устанавливается по формуле, согласно постановлению Кабмина № 808, - в каждом городе каждое предприятие самостоятельно рассчитывает эту сумму по заданной формуле.

В Киеве, согласно расчетам Управления развития жилищно-коммунального хозяйства, ожидаемый размер платы составит:

за холодную воду и водоотведение – 31,15 грн. на одного абонента;

за отопление и гоячую воду – 31,15 грн.;

за вывоз мусора – 14,75 грн.

Плата за абонентское обслуживание будет начисляться ежемесячно, независимо от пользования услугой. При этом льготы и субсидии, относительно этой платы, - не положены.

Напомним, тарифы на коммуналку будут меняться по-новому, в Кабмине раскрыли детали

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