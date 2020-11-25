Украинцы снова начнут получать от государства "пакеты малыша" при рождении ребенка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу представителя украинского правительства в Верховной Раде.

Так, в среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины принял проект постановления о единовременной натуральной помощи при рождении ребенка "Пакет малыша" - документ приняли с однодневным доработкой.

"Урегулировать вопрос выплаты денежной компенсации в случае неполучения единовременной натуральной помощи "пакет малыша" в течение 30 дней со дня рождения ребенка", - говорится в тексте документа.

Так, теперь в Украине детям, которые родились в период с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно, должны предоставить в течение одного месяца с момента рождения "бейби-боксы".

Если "пакет малыша" будет поврежден или же в нем будет не хватать каких-то предметов, нужно в течение трех дней с момента получения "бейби-бокса" составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам соцзащиты.

А в случае недополучения в течение 30 дней "пакета малыша" по независящим от получателя причинам молодая мама должна получить денежную компенсацию.

Как известно, недавно Кабмин поддержал пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакет малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 тыс. гривен.

Однако Детский фонд ООН призвал правительство сохранить "пакеты малыша", которые заменили денежными выплатами. В организации отметили, что программа является универсальной для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

Как известно, "пакеты малыша" включают в себя предметы первой необходимости для молодых матерей при уходе за новородженными. Это подгузники, пеленки, влажные салфетки, хлопковые шапочки, крема, присыпки и прочие средства для ухода за малышом.

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