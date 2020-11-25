Украинцев хотят "дожать" новой повинностью
Речь о законопроекте, который изначально отложили из-за карантина, но теперь депутаты Верховной Рады торопятся с решением. Украинцев до конца этого года хотят заставить платить абонентскую плату за вовремя предоставленные коммунальные услуги, пишет Главком.
Отмечается, что жильцы многоквартирных домов должны заключить договора с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги. За это и будет предусмотрена новая платежка.
Предельный размер абонплаты устанавливается по формуле, согласно постановлению Кабмина № 808, - в каждом городе каждое предприятие самостоятельно рассчитывает эту сумму по заданной формуле.
В Киеве, согласно расчетам Управления развития жилищно-коммунального хозяйства, ожидаемый размер платы составит:
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- за холодную воду и водоотведение – 31,15 грн. на одного абонента;
- за отопление и гоячую воду – 31,15 грн.;
- за вывоз мусора – 14,75 грн.
Плата за абонентское обслуживание будет начисляться ежемесячно, независимо от пользования услугой. При этом льготы и субсидии, относительно этой платы, - не положены.
Ранее в Минсоцполитики заявили о том, что с начала отопительного сезона вырос в 2,5 раза размер льгот. Если в сентябре украинц получили в среднем 280 гривен на оплату коммунальных услуз, то уже в октябре - 732 гривны.
Вместе с тем, стало известно об угрозе лишиться выплат.
Так, субсидию могут отменить в случае, если за два месяца пользования коммунальными услугами задолжать более 20 необлагаемых минимумов доходов - "красная отметка" - 340 гривен.
Напомним, тарифы на коммуналку будут меняться по-новому, в Кабмине раскрыли детали
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