Веерные отключения электричества могут настигнуть украинцев уже этой зимой

Дело в том, что энергосистема может не справиться с ростом потребления ресурса, пишут "Факты".

Так, Минэнерго в течение года ограничивало работу АЭС и пренебрегало плановыми ремонтами блоков атомных станций.

Сейчас на АЭС работают по 10 блоков из 15, а раньше в начале зимнего сезона работало не менее 12 энергоблоков.

Отмечается, что в этом году впервые объемы атомной генерации сравнялись с тепловой, то есть "Энергоатом" несет миллиардные убытки. Системе грозит коллапс.

И как следствие сложившейся ситуации, в платежках за электроэнергию цена киловаттов уже подскочила на 30-35%.

Как сообщалось ранее, НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Кроме того, со следующего года, возможно, еще больше подорожает и тариф за передачу электроэнергии – до 400 грн/МВт•ч.

При этом в Минэнерго, заявляют, что до конца года цены на электроэнергию для населения не изменятся:

при отреблении до 100 кВт/ч — 90 копеек за 1 кВт/ч;

более 100 кВт/ч — 1,68 гривны за 1 кВт/ч.

А вот в начале следующего года Украина собирается переходить на рыночные условия. Согласно такому тарифу, украинцам нужно будет платить примерно 2,5 гривен за киловатт.

Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки.

Как сообщала Politeka, новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина.

Также Politeka писала, что изменение тарифов на коммуналку, важное заявление Минфина.