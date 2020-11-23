Клиенты государственного Ощадбанка не понимают, почему при уплате коммуналки у них возникают проблемы

О новой проблеме рассказал недовольный клиент, оставивший свою жалобу на портале Минфин.

По его словам, проблемы при уплате коммуналки возникают ежемесячно и он постоянно на это жалуется сотрудникам банка.

"Плачу за коммунальные услуги через Ощад24 раз в месяц и каждый раз нужно звонить и жаловаться на плохую работу системы. То история операций не формируется, то возникает какая - то ошибка, то пароль одноразовый не приходит на телефон, то система просто зависает и бесконечно крутится кружок загрузки", - отметил клиент в своем негативном отзыве.

Он также предположил, что государственный Ощадбанк не исправляет ошибки, поскольку игнорирует все жалобы со стороны клиентов.

"Ну уж пора как-то наладить работу Ощад24 в конце концов! Такое впечатление, что банк совсем не прислушивается к жалобам клиентов!",- эмоционально резюмировал он в своей жалобе.

Представитель банка оперативно отреагировал на отзыв и начал оправдаться, якобы Ощадбанк постоянно совершенствует свои сервисы.

"Доброго дня! Просим прощения за возможные неудобства. Постоянно ведем работу над усовершенствованием сервиса и устранением технических неполадок. Спасибо за ваш отзыв", - ответил он в комментариях под жалобой.

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