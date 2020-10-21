Долар спіткнеться, НБУ оновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 21 жовтня жорстко вдарить по гривні, позиції будуть танути одна за одною

Згідно з даними регулятора, долар буде практично стояти на місці. Банкнота з Бенджаміном Франкліном подорожчає на 0,55 грн.

Основний удар по національній валюті України завдасть євро. Ціна підскочить на 7,01 гривню.

Курс валют на 21 жовтня:

100 доларів – 2837,07 грн

100 євро - 3350,44 грн.

Російський рубль продовжить "дрейфувати". Десять з них обійдуться в 3,6547 грн.

Зарплати українцям перерахують, кому пощастить вже в січні: "До 25 тисяч отримають..."

20 жовтня зі щорічним посланням Верховної Ради президент України Володимир Зеленський озвучив плани на підвищення зарплат медикам

За словами голови держави, зростанню зарплат не завадять ні пандемія китайського вірусу, ні проблеми, що виникли з проведенням медреформи.

Після підвищення медичні працівники в Україні отримають наступні зарплати:

лікарі - до 20-25 тисяч гривень;

медсестери - до 15 тис. гривень;

молодший медперсонал - до 10-12 тисяч гривень.

Пенсії українцям за новими правилами, які вимоги змінилися: "Працювати ще три роки або..."

З 2021 року українці іменуються вимоги, що стосуються стажу

Щоб почати отримувати пенсію в 60 років, в 2021 році потрібен буде обов'язковий страховий стаж - 28 років (в поточному році - 27 років). У 2028 - ця вимога складе вже 35 років. Якщо ж стажу не вистачає, його можна буде докупити, або попрацювати додатково - до 63 або 65 років.

Якщо вибрати перший варіант - працювати ще три роки, тоді вимоги до стажу дорівнюють 18-28 років. Якщо ж пенсію оформляти в 65 років, то потрібно мінімально 18 років стажу.

Відзначимо, що страховий стаж можна купити. В Україні "продається" до п'яти років стажу - чим більше "берете", тим більше знижка. Якщо в 2020-му рік стажу коштував 24 937 грн, то в 2021-му вже 31 680 грн.

У Зеленського розкрили, що чекає українську економіку, цифри від МВФ виявилися невірними: "Падіння ВВП не більше…»