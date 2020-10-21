Долар спіткнеться, НБУ оновив курс валют: чого чекати українцям
Курс валют в Україні 21 жовтня жорстко вдарить по гривні, позиції будуть танути одна за одною
Згідно з даними регулятора, долар буде практично стояти на місці. Банкнота з Бенджаміном Франкліном подорожчає на 0,55 грн.
Пристрасна Анджеліна Джолі в латексі і панчохах показала, чим спокушала Бреда Пітта: "Бомба"
Каменських вперше зізналася, хто насправді знімає її голяка: "Мотивує"
"Що це було?": самовпевнена Фреймут викликала Кухар на батл і гучно зганьбилась, з'явилось відео
Гена Букін з "Щасливі разом" одружився на 21-річній красуні, кадри з весілля: "Сьогодні ми всі…"
Основний удар по національній валюті України завдасть євро. Ціна підскочить на 7,01 гривню.
Курс валют на 21 жовтня:
100 доларів – 2837,07 грн
100 євро - 3350,44 грн.
Російський рубль продовжить "дрейфувати". Десять з них обійдуться в 3,6547 грн.
Зарплати українцям перерахують, кому пощастить вже в січні: "До 25 тисяч отримають..."
20 жовтня зі щорічним посланням Верховної Ради президент України Володимир Зеленський озвучив плани на підвищення зарплат медикам
За словами голови держави, зростанню зарплат не завадять ні пандемія китайського вірусу, ні проблеми, що виникли з проведенням медреформи.
Після підвищення медичні працівники в Україні отримають наступні зарплати:
лікарі - до 20-25 тисяч гривень;
медсестери - до 15 тис. гривень;
молодший медперсонал - до 10-12 тисяч гривень.
Пенсії українцям за новими правилами, які вимоги змінилися: "Працювати ще три роки або..."
З 2021 року українці іменуються вимоги, що стосуються стажу
В офісі президента поділилися власним прогнозом щодо економічної ситуації в Україні, не погодившись з цифрами МВФ
"Хочу нагадати, що ще в квітні МВФ давав дещо гірше прогноз для України. Якщо ми подивимося на статистику останніх п'яти років, МВФ в більшості випадків досить песимістично оцінює темпи зростання економіки. Насправді, цього року, за оцінками Міністерства економіки, те, що стало основою макроекономічного прогнозу для підготовки бюджету, ми оцінюємо, що падіння ВВП буде не більше, ніж 4,8%», - заявила представник ОП.
Варто відзначити, що вже в червні МВФ прогнозував падіння українського ВВП на 8,2%, проте пізніше поліпшив свій прогноз. Також були підвищені очікування зростання української економіки на 2021 рік – з 1,1% до 3%. Крім того, МВФ очікує, що в 2025 році ВВП України зросте на 4%.
Нагадаємо, витрати на пенсії різко зростуть в 2021 році, в Кабміні озвучили цифри
Також Politeka повідомляла, що долар зірвався з ланцюга, НБУ здивував новим курсом валют: що буде з гривнею