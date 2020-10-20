Уже в следующем году зарплаты украинских медиков должны вырасти

Об этом, выступая во вторник, 20 октября с ежегодным посланием Верховной Рады, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Politeka.

По его словам, росту зарплат не помешают ни пандемия китайкого вируса, ни проблемы, возникшие с проведением медреформы.

Так, после повышения медицинские работники в Украине получат следующие зарплаты:

врачи – до 20-25 тысяч гривен;

медсестеры – до 15 тыс. гривен;

младший медперсонал – до 10-12 тысяч гривен.

Также глава государства пообещал, что в Украине в ближайшие годы заработает сеть трансплантологических центров.

Ранее мы писали, что 20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил на пленарном заседании Верховной Рады с важным посланием. Инфекция китайского вируса стала первоочередной темой выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде.

"Мы выбирали между 2 сценариями: плохим и еще худшим – удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших", - заявил президент с трибуны. - "Конечно, мы выбрали первый – удалось сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время, потому что медицинские учреждения не были готовы к коронавирусу".

В 2021 году украинских пенсионеров ожидают несколько этапов роста выплат. Пенсии вырастут у почти 10 миллионов украинских пенсионеров.

По информации Министерства социальной политики Украины, больше всего выплаты вырастут у пенсионеров, имеющих полный страховой стаж (у пенсионеров 65+ – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, 75+ – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).

Деньги на пенсионные выплаты будут поступать из зарплатных отчислений 13 миллионов работающих украинцев, а также из госбюджета.

Напомним, что пенсии украинцев под угрозой, в Раде подтвердили тревожный прогноз Кабмина: "У нас нет...".

Как сообщала Politeka, зарплаты украинцев резко подскачут, в Кабмине озвучили новые суммы: когда ждать повышения.

Также Politeka писала, что украинцам трижды повысят пенсии, кто получит больше денег: "Уже в декабре...".